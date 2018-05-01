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Para isteyen arkadaşını baltayla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 08:08 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Burhan T., evine para istemeye gelen 45 yaşındaki Seçkin Memiş’i, çıkan tartışmanın ardından baltayla öldürdü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde Burhan T., evine para istemeye gelen 45 yaşındaki Seçkin Memiş’i, çıkan tartışmanın ardından baltayla öldürdü. Olay saat 22.30 sıralarında İnegöl İlçesi Hocaköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ekonomik sıkıntıya giren Seçkin Memiş, bir miktar porç para istemek için çiftçilik yapan 44 yaşındaki Burhan T.’nin evine gitti. Burhan T. ile Seçkin Memiş, kapı önünde konuştu. Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Seçkin Memiş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkelenen Burhan T. evindeki baltayı alıp Memiş’e vurmaya başladı. Kafasına ve sırtına balta darbesi alan Seçkin Memiş ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan memiş, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. tedaviye alınan memiş. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Burhan T. ise suç aleti balta ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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