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Para koleksiyonu hırsızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:51 | Son Güncelleme

Muş’ta 5 ayrı iş yerinden para koleksiyonu hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.

Muş’ta 5 ayrı iş yerinden para koleksiyonu hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Dere Mahallesi’nde bir marangoz, Minare Mahallesi’nde bir kahvaltı salonu, bir market, bir emlakçı ve bir bal satış dükkanı olmak üzere toplam 5 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini tespit eden polis ekipleri hemen harekete geçti. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda, iş yerlerinden çalınan 20 adet antika kağıt para, 110 adet antika metal para, 6 adet gümüş yüzük ve 2 adet tespih bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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