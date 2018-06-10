Para kumbarasını çalan hırsız tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kapısını kırıp girdiği evde, içinde 500 lira bulunan para kumbarasını çalan Serkan K. (18) tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emriye Çıkar'a ait evin ahşap kapısı kırılarak, mutfaktaki para kumbarası çalındı. Çıkar'ın ihbarı üzerine apartmana gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, üzerinde bir temizlik firmasına ait tişört bulunan şüphelinin, kendisini görevli olarak tanıtıp apartmana girdiğini saptadı. Polis, şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Serkan K. olduğu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan Serkan K., sorgusunda, içinde 500 lira olan kumbarayı çalıp borcunu ödediğini söyledi. Serkan K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

