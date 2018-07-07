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Para nakil aracı soygununa karışan bir kişi daha yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 14:10 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 19 Şubat tarihinde para nakil aracı soyguna karıştığı tespit edilen E.D.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 19 Şubat tarihinde para nakil aracı soyguna karıştığı tespit edilen E.D. (33) polisin düzenlediği operasyonla Başiskele ilçesinde yakalandı.

​Olay, 19 Şubat tarihinde İzmit Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak'ta meydana gelmişti. Banka nakil aracına paraları yükledikten sonra belirlenen güzergahtan çıkarak bir ara sokakta, araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren B.M.Ç. isimli sürücü, başka bir otomobil ile kendisine yardıma gelen R.Ö. ve kimliği belirsiz bir şahıs ile birlikte 1 milyon 879 bin 900 TL tutarında parayı çalarak kaçtı. Olaydan 2 gün sonra B.M.Ç. ve R.Ö. ile S.E. isimli kadın Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çalınan paralarla yakalandı. 2 valiz içerisinde ele geçirilen paralar sayıldıktan sonra bankaya teslim edilirken, B.M.Ç., R.Ö. ve S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soygun sırasında B.M.Ç. ve R.Ö.'ye yardım ettiği tespit edilen kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.D. (33) olduğunu belirledi.

Dün, Başiskele ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.D.'nin olay sırasında para nakil aracı üzerindeki güvenlik kameralarına sprey boya sıktığı ve araçtan paraların taşınmasına yardım ettiği saptandı. Emniyette işlemlerinin ardından E.D., adliyeye sevk edildi.

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Para nakil aracı soygununa karışan bir kişi daha yakalandıPara nakil aracı soygununa karışan bir kişi daha yakalandı
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