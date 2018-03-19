HABER

Para üstü dolandırıcılığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir markete giren kimliği belirsiz şahıs, sigara almak için tezgaha bıraktığı parayı, işletmecinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak tekrar cebine koyup vermediği paranın üstünü alarak kayıplara karışması, güvenlik kameralarına yansıdı.Dolandırıcılık olayı ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi’ndeki bir markette yaşandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir markete giren kimliği belirsiz şahıs, sigara almak için tezgaha bıraktığı parayı, işletmecinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak tekrar cebine koyup vermediği paranın üstünü alarak kayıplara karışması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Dolandırıcılık olayı ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi’ndeki bir markette yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, markete girerek işletmeci Emre Can Doğan’dan sigara istedi. Sigaranın parası olarak da 50 lirayı tezgahın üzerine bıraktı. Market sahibi Doğan, müşterinin tezgaha bıraktığı 50 liranın üstünü vermek için kasaya yöneldiğinde, şahıs el çabukluğu ile parayı tekrar cebine attı. Vermediği paranın üstünü ve sigarayı alan şahıs, tam kapıdan çıkacakken market sahibi 50 lirayı almadığını fark etti. Tekrar içeriye giren şahıs ise parayı koyduğu cebi hariç tüm ceplerini ve cüzdanını kontrol ederek parayı verdiğini belirtti. Tekrar kasasını kontrol eden market sahibi Emre Can Doğan, parayı aldığı düşüncesiyle şahsa inandı. Şahıs ise soğukkanlı bir şekilde marketten ayrıldı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market sahibi Emre Can Doğan’ın dolandırıldığını fark etti. Doğan, güvenlik kamerasından aldığı görüntülerle birlikte emniyete başvurdu.
Başından geçeni İHA muhabirine anlatan market sahibi Emre Can Doğan, “Saat 21.58 civarında vatandaşın birisi geldi dükkanıma. Benden bir sigara istedi. Sigarasını verdikten sonra masanın üzerine 50 lira bıraktı. Ben para üstünü vermek istediğimde parayı tekrar cebine attı. Kameralarda da zaten tüm hepsi kayıtlı. Cebine attıktan sonra dışarı çıkarken parayı vermediğini söyledim. O şahıs ise parayı verdiğini iddia etti. Ceplerini kontrol etti. Kasamda o anda 50 lira para olduğunu görünce aldım düşüncesiyle adamı gönderdim. Gittikten sonra kamera görüntüsünü izlediğimde parayı alıp cebine attığını gördüm. Arkasından çıkıp baktım ama adamı bulamadım. Bu tür olaylara tırnakçılık deniliyor. Bu tip olayların başka insanların başına gelmesini istemiyorum. Kimsenin bu mağduriyeti yaşamasını istemiyorum. Ne yapmak istediğini çözemedim” ifadelerini kullandı.

Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!
Flaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyorFlaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.