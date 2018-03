Para vermeyen genci öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Tolga YANIK/ KONYA,(DHA)- KONYA'da, Mücahit Yavuz'u (25) kendisine para vermediği iddasıyla öldüren Kemal Can Balcı'ya (21) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Balcı son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, Yavuz'u kendisine küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü. Balcı'nın yanındaki iki arkadaşı da yağmadan 10'a7 yıl hapis cezesına çarptırıldı.

Olay, 6 Ekim 2016 günü merkez Selçuklu ilçesinde kentin en yoğun olduğu Alaaddin Caddesi'nde meydana geldi. Mücahit Yavuz ve arkadaşı Zafer Selek, kız arkadaşlarıyla birlikte Güneysınır ilçesinden Konya kent merkezine geldi. Burada kız arkadaşlarıyla bir kafede oturan Yavuz ve Selek bir ara dışarı çıktı. Kafenin yakınındaki kaldırımda bekleyen Yavuz ve Selek'in yanına bir grup geldi. Gruptaki Kemal Can Balcı, iddiaya göre Yavuz ve Selek'e, Saraçoğlu Mahallesi'ne gideceklerini söyleyerek para istedi. Yavuz ve Selek para vermeyince iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Kemal Can Balcı, yanındaki bıçağı Yavuz'un göğüs ve karnına sapladı. Kanlar içinde kalan Yavuz yere yığılırken, Balcı ve kavgaya karıştığı ileri sürülün arkadaşları Abdullah Bahar (20), Emre U.(18) ve aynı yaştaki Ahmet Y., kaçtı. Çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Poliste kaydı bulunan Kemal Can Balcı ve kavgaya karışan Abdullah Bahar ve Mahsun Balahan yakalanıp, tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanıkların Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Kemal Can Balcı son savunmasında, "Para istediğim olayı yalandır. Ben çalışan bir insanım. Param vardı. Bana küfür ettiği için bu hadise meydana geldi. İşlediğim suçun farkındayım. Pişmanım" dedi.

Mahsun Balahan ise savunmasında, 'Para istediğimiz olayı yalandır. Üzerimizde paramız vardı. Karşı taraf küfür ettiği için bu olay yaşandı" diye konuştu.

Abdullah Bahar ise, "Ben bu olaya katılmadım. Ayırmak için bu olaya müdahale ettim. Yol parası isteme gibi birşey söz konusu değil. Benim üzerimde bıçak yoktu. Yanıma bıçak almadım. Oraya gittiğimde arkadaş yerdeydi" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Kemal Can Balcı'ya 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' cezası verirken, Abdullah Bahar ve Mahsun Balahan'a ise 'yağma' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

