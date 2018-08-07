Paralarını alamayan işçiler ve galericiler yol kapattı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-İKİNCİ el oto alım satımı ve oto kiralama işi yapan şirketin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan bir grup işçi ve galerici eylem yaptı. Kapanan şirketin ait olduğunu öne sürdükleri bir bankanın Gayrettepe'deki binası önünde toplanan grup üyeleri, Büyükdere Caddesi'ni bir süre trafiğe kapattı. Polisin müdahalesinin ardından yol kapatma eylemi sona erdi.

Eylemin ardından bankanın önünde toplanan grup adına basın açıklamasını Murat Sorgütün okudu. Açıklamada " Yaklaşık 8-9 yıldan bu yana 'Fleetcorp' ikinci el araç satışlarından özel ihale usulü yapılan online sistemden alım satım yapılmaktaydı. Son 3-4 ay öncesine kadar bu satışların devir işlemleri en fazla 3-5 gün içerisinde rehinli olan işlemler kaldırılıp noter satışları yapılmaktaydı. Bu sistem çökmeye başladı. Son 15 gündür galericilerin vermiş olduğu tepki ile Fleetcorp bin 297 araç satışını yapıp noter satışlarını gerçekleştirmemiştir. Hesap yapıldığında yaklaşık 60-70 milyon TL ve 500 alıcı galericinin dolandırıldığı bir düzenek yönetici veya hissedarlar tarafından kurulmuştur. Asıl sorun ülkemizin gündeminde olan döviz endeksidir ama karlı bir firmayı bu şekilde soymak ve bunu yaparken rehinli araçların özel ihalede satışa çıkarılması tam anlamıyla suç olduğu gibi hukuksal olarak nitelikli dolandırıcılıktır. Fleetcor'un kaçmayan yöneticileri bunu doğrulamaktadır. Şirket portföyünde bulunan 13-15 bin kiralık araç, TL fiyatlaması yapsanız bile aylık 50 milyon TL gelir getirmekte. Eğer Başkanımız Tayyip Erdoğan Bey'in dediği gibi; bankacıların aç gözlülüğü olmasa bu kadar mağduriyet olamayacak, hem galerici arkadaşlarımız hem de Fleetcorp'un masum çalışanları zarar görmeyecektir" denildi.

Açıklamanın ardından eylem sona erdi.

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