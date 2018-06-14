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Parasını alamayan taşeron firma sahibi çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, taşeron firma sahibi Kemal K.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, taşeron firma sahibi Kemal K. (50) bayram öncesi işçilere vermek üzere alacağı olan 150 bin TL'yi müteahhitten tahsil edemedeğini ileri sürerek yapımını büyük oranda tamamladığı 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Kemal K., polisin 2 saat süren ikna çabası sonucu çatıdan indirildi. Olay, öğle saatlerinde, Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi üzerinde 5 katlı PTT binasında meydana geldi. Çatıdan bir bacağını sarkıtıp atlayacağını söyleyen bir kişiyi görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis, bayram öncesi işçilere dağıtmak için müteahhitten alacağı olan 150 bin TL'yi alamadığını ileri süren taşeron firma sahibi Kemal K.'yi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri branda açtı, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparken, bazıları da ağacın ve binaların gölgesinde intihar girişimini izledi. Olayı haber alıp gelen Kemal K.'nin kızı gözyaşı döktü, eşi ve torunu da binanın girişinde bekledi. Polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabası sonuç verince, uzun süre ağlayan Kemal K. çatıdan indirildi. Kendisini bekleyen ailesini görünce baygınlık geçiren Kemal K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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