Parasının çalındığını iddia eden bedensel engelli kadın ağladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta bedensel engelli Kübra Meşe (53), yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçerken kendisine yardım eden 3 gencin 45 lirasını çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözyaşlarına boğulan kadın karakola götürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Fevkani Köprüsü üzerinde meydana geldi. Karaelmas Mahallesi’nde oturan ve 10 yıl önce geçirdiği tren kazası sonrası belden aşağısı felç olan Kübra Meşe, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Tekerlekli sandalyede oturan Meşe'yea 3 genç yolun karşısına geçerken yardım etti. Bir süre sonra hırkasında bulunan 45 lirasının olmadığını gören Kübra Meşe, polisi arayarak durumu bildirdi. Gelen polise parasının çalındığını ileri süren Kübra Meşe, "Dolmuştan indikten sonra gençler beni karşıya geçirdi. 'Sağ olun yavrum' dedim. Benim telefonumun da kontörü bitmişti. 'Yavrum benim kontörüm bitti, eşimi arayabilir misiniz?' dedim. Kendi telefonundan bir tanesi eşimi aradı. Paramı onlar aldı, eminim. Çocuklar uzaklaştıktan bir süre sonra cebime baktığımda param yoktu. Gençler gelmeden önce param cebimdeydi. Onlar geldikten sonra param kayboldu. Düşürmüş olma ihtimalim yok. Ben bu yaşıma geldim daha hiç paramı düşürmedim. Cebime koymuştum" dedi.
Kübra Meşe, eşiyle birlikte polis aracına bindirilerek Karaelmas Polis Merkezi’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz
Başkan imzayı attı! O caddenin adı resmen değişti
Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum