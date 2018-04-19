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Parasız kalınca tornavida ve eldiven alıp, hırsızlığa başlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

KONYA'da girdikleri 11 farklı işyeri ve evden 30 bin lira değerinde eloktronik eşya ile 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek çalan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA'da girdikleri 11 farklı işyeri ve evden 30 bin lira değerinde eloktronik eşya ile 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek çalan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Muhammet Emre Nükte'nin polisteki ifadesinde, Param yoktu, bende hırsızlık yapmaya başladım. Hırsızlık için gerekli olduğunu öğrendiğim tornavida ile parmak izi kalmasın diye eldiven aldım.dediği öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ve Meram ilçelerinde son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, geçen Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık şüphelisinin kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis, yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Muhammet Emre Nükte'yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan Nükte, eve hırsızlık amaçlı girdiğini söyleyerek, diğer yaptığı hırsızlıklarıda itiraf etti. Polis, Nükte'nin ifadesi doğrultusunda diğer arkadaşı Mehmet A.'yı da (30) kısa sürede yakaladı. ÇALDIKLARI EŞYALARI İKİNCİ EL EŞYA SATAN İŞ YERİNE SATMIŞ Muhammet Emre Nükte'nin ifadesinde çaldığı malzemelerin çoğunu, ikinci el eşya satan bir işyerine sattığını söylemesi üzerine, Hırsızlık Büro ekipleri gece saatlerinde iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında çalındığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Yaklaşık 30 bin lira değerinde televizyon, laptop, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek sahiplerine teslim edildi. PARASI OLMAYINCA HIRSIZLIĞA BAŞLAMIŞ Muhammet Emre Nükte sorgusunda, Param yoktu, bende hırsızlık yapmaya başladım. Hırsızlık için gerekli olduğunu öğrendiğim tornavida ile parmak izi kalmasın diye eldiven aldım.dediği öğrenildi. Her iki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet Emre Nükte çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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