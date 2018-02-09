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Parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı; sürücü kayıp (2)

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 20:19 | Son Güncelleme

CESEDİNE ULAŞILDI Bariyerleri parçalayarak 60 metrelik uçurumdan denize uçan otomobilin sürücüsü Yüksel Baki'nin (33) cesedine ulaşıldı.

Parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı; sürücü kayıp (2)

CESEDİNE ULAŞILDI
Bariyerleri parçalayarak 60 metrelik uçurumdan denize uçan otomobilin sürücüsü Yüksel Baki'nin (33) cesedine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından araç altında kuma gömülmüş halde bulunan Baki'nin cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı; sürücü kayıp (2)Parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı; sürücü kayıp (2)Parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı; sürücü kayıp (2)Parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı; sürücü kayıp (2)

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