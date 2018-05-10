'Paris 2' batığına dalarken fenalaşan Rus turist öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 'Paris 2' batığına dalış sırasında su altında fenalaşan Rus Nikolay Kamvokovich (52), yaşamını yitirdi.
Kemer'e tatile gelen Rus Nikolay Kamvokovich, Türkiye'nin en fazla ilgi çeken dalış noktalarından 'Paris 2' batığına dalış yapmak için dün özel bir tekneyle denize açıldı. Eğitmenler eşliğinde dalış yapan Nikolay Kamvokovich, su altında aniden fenalaştı. Eğitmenler eşliğinde tekneye çıkarılan Nikolay Kamvokovich için Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Nikolay Kamvokovich'in yaşam belirtisi göstermediği belirlendi. Kemer'deki özel bir hastaneye götürülen Kamvokovich'in kalbi yeniden çalıştırıldı. Daha sonra ambulansla aynı hastanenin Antalya'daki merkezine gönderilen Nikolay Kamvokovich, kurtarılamadı.
Nikolay Kamvokovich'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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