Paris saldırılarının zanlısı Abdeslam’a 20 yıl hapis

Paris’te 2015 yılında düzenlenen kanlı terör saldırılarının faili Salah Abdeslam ve Sufyan Ayari, Brüksel’de evlerine düzenlenen baskında polis memurlarına ateş açtıkları gerekçesiyle 20’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kendisi gibi çeşitli terör olaylarına karışmaktan tutuklu bulunan Sufyan Ayari ile birlikte 15 Mart 2016 tarihinde Brüksel’İn Forest ilçesinde polis memurlarıyla girdikleri silahlı çatışmada polisleri yaralamakla suçlanan Salah Abdeslam’ın yargılanmasına devam edildi. Brüksel Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Paris’te cezaevinde bulunan Salah Abdeslam ile Belçika hapishanesinde bulunan suç ortağı Sufyan Ayari katılmadı. Avukat Sven Mary, iki sanığın da savunmasını yaptı. Avukat Sven Mary’nin Flamanca dilinde yapılacağı gerekçesiyle itirazı üzerine 23 Nisan’a ertelenen duruşmanın dosyasını inceleyen mahkeme başkanı, itiraz kabul etmeyerek duruşmanın gerçekleşmesini sağladı.

Duruşmayı, 22 Mart 2016 tarihinde Brüksel’in Maelbeek metro istasyonu ile Zaventem Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırılarında vefat edenlerin yakınları tarafından kurulan V-Europe Derneği yetkilileri de takip etti. 15 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen silahlı çatışmanın 22 Mart 2016 tarihinde düzenlenen terör saldırılarını tetiklediğini iddia eden dernek yetkilileri, davanın takipçisi olacaklarını söylediler.

Brüksel Ceza Mahkemesi 90. odasında erken saatlerde başlayan duruşmada kararı açıklayan mahkeme, Salah Abdeslam ve Sufyan Ayari’yi 20’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.