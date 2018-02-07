Paris’te Türk gazeteci hayatını kaybetti

Paris’te görev yapan Türk gazeteci Gülten Özbey hayatını kaybetti.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı olan 59 yaşındaki Gülten Özbey’in ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Özbey’in cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderilecek.