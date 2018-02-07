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Paris’te Türk gazeteci hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:20 | Son Güncelleme

Paris’te görev yapan Türk gazeteci Gülten Özbey hayatını kaybetti.Uzun süredir kalp rahatsızlığı olan 59 yaşındaki Gülten Özbey’in ölüm sebebi henüz belirlenemedi.

Paris’te görev yapan Türk gazeteci Gülten Özbey hayatını kaybetti.
Uzun süredir kalp rahatsızlığı olan 59 yaşındaki Gülten Özbey’in ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Özbey’in cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderilecek.

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