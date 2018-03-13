Park cinayetinde hapis cezası yağdı

Eskişehir’de ev meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdükten sonra parka atarak kaçan cinayet zanlılarına ceza yağdı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasının karar duruşmasında tutuklu sanıklar Kenan E., Fatih Ş., Mustafa G. ile yardım ve yataklık yapmaktan haklarında dava açılan tutuksuz sanıklar Kenan Y., Mesut K., Kadir A. ve Mehmet K. hazır bulundu. Son sözleri sorulan tutuklu ve tutuksuz sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Kenan E., Fatih Ş. ve Mustafa G.’ye 11’er yıl 3’er ay, Kenan Y., Mesut K. ve Kadir A.’ya 8’er ay, Mehmet K.’ya ise 5 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan Kenan Y.’nin hapis cezasını para cezasına çevirirken, Mehmet K.’yı ise 1 yıl adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Olay geçtiğimiz 19 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşti. Kenan E.’nin annesinin oturduğu maktül Selami Tufan’ın evinde eksik depozitodan dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Kenan E., arkadaşları Fatih Ş. ve Mustafa G.’yi de alarak Selami Turfan’ın evine görüşmeye gitti. Olayın büyümesi üzerine Selami Tufan’a bıçak ve yumrukla saldırıda bulunuldu. Maktül Tufan’ı bir otomobil ile götüren şüpheliler, yaşlı adamın ayılmaması üzerine Şirintepe Mahallesi Saracoğlu Sokak’ta bulunan Havacılık Parkı yakınlarına bırakarak olay yerinden kaçtılar. Hareket etmeyen şahsın durumundan şüphelenen vatandaşlar, hemen polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 62 yaşındaki Selamı Turfan’a ait olduğunu belirledi. Ceset, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
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