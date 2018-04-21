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Park ettiği aracında geceleyen sürücü ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Bolu’da, bir fabrikanın tır parkına aracını park eden ve geceyi tırda geçiren 57 yaşındaki Muhammed Özbakan, sabah saatlerinde diğer sürücüler tarafından ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, nakliyecilikle uğraşan 57 yaşındaki Muhammed Özbakan isimli vatandaş, dün öğle saatlerinde Aşağısoku Mahallesi’nde bulunan bir fabrikadan ürün yüklemek için Bolu’ya geldi.

Bolu’da, bir fabrikanın tır parkına aracını park eden ve geceyi tırda geçiren 57 yaşındaki Muhammed Özbakan, sabah saatlerinde diğer sürücüler tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, nakliyecilikle uğraşan 57 yaşındaki Muhammed Özbakan isimli vatandaş, dün öğle saatlerinde Aşağısoku Mahallesi’nde bulunan bir fabrikadan ürün yüklemek için Bolu’ya geldi. Aracını fabrikanın tır parkına çeken Özbakan, bugün yapacağı yüklemeyi beklemek için geceyi tırda geçirdi.
Sabah saatlerinde fabrikadan yükleme yapmak için sırası gelen Özbakan’ın fabrikaya giriş yapmaması üzerine, diğer tır sürücüleri şahsı uyarmak için aracın başına geldiler. Tırın sürücü kısmında hareketsiz halde duran Özbakan’ın tepki vermemesi üzerine, durum fabrikanın güvenlik görevlisine haber verildi.
Olay yerine gelen güvenlik görevlisi de Özbakan’ın hareket etmediğini görünce durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi.
Tır parkına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada 57 yaşındaki Muhammed Özbakan’ın öldüğü tespit edildi. Özbakan’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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