Park halinde otomobil yandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Durak Mahallesi Keşkekçi Sokakta meydana gelen olayda, Mustafa Kocaağa’ya ait 43 UT 070 plakalı park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek otomobilin tamamen yanması engellendi. (Tİ - EFE)
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