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Park halinde yanan servis midibüsü kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

Park halinde yanan servis midibüsü kullanılmaz hale geldi

KOCAELİ(İHA)

Park halinde yanan servis midibüsü kullanılmaz hale geldi

Park halinde yanan servis midibüsü kullanılmaz hale geldi

Park halinde yanan servis midibüsü kullanılmaz hale geldi

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