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Park halindeki 5 aracın lastiğini kestiler

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

  ÜSKÜDAR'DA park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Park halindeki 5 aracın lastiğini kestiler

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
ÜSKÜDAR'DA park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Doğancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah araçlarının başına giden sürücüler lastiklerinin kesildiğini görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zabıt tutarak çevredeki güvenlik kameralırını incelemeye aldı. Bir mahalle sakini araçların kaldırıma park edildiği için kesildiğini söylerken bir başka mahalle sakini ise ilk defa bu durumu yaşadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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