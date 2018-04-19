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Park halindeki aracı çekiciyle çalmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 20:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde park halindeki aracı çekici ile çalmaya çalıştığı iddia edilen ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İddialara göre, Çay Mahallesi Metin Yurtbay Caddesi üzerinde dün gece 22.30 civarında 6 şahıs H.Ü.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde park halindeki aracı çekici ile çalmaya çalıştığı iddia edilen ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İddialara göre, Çay Mahallesi Metin Yurtbay Caddesi üzerinde dün gece 22.30 civarında 6 şahıs H.Ü. (25), T.A. (35), S.K. (22), C.N. (27), C.Y. (39), I.E. (51), Cem S.B.’ye ait 34 JE 1087 plakalı aracı çekici ile çalmaya çalıştı. 155 Polis İmdat’a gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polisler zanlıları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, ardından Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüphelilerden İ.E., C.Y., C.N. ve H.Ü. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.A. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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