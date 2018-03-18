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Park halindeki aracın içinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 08:31 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir şahıs park halindeki otomobilinin içinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde park halindeki 35 AG 5776 plakalı aracın içinde hareketsiz birinin bulunduğu ihbarı yapıldı.

Kayseri’de bir şahıs park halindeki otomobilinin içinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde park halindeki 35 AG 5776 plakalı aracın içinde hareketsiz birinin bulunduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri, aracın içindeki İ.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından aracın bulunduğu alana güvenlik şeridi çekildi.
Yapılan inceleme sonrasında İ.K.’nın cansız bedeni Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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