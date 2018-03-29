Park halindeki araçların aynalarını tekmeleyen bisikletliler kamerada

Eskişehir’de bisikletle seyir halindeyken, park halindeki araçların yan aynalarını tekmeleyerek kıran iki kişi güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tüzün Sokak’ta yaşandı. Bisikletli iki kişi seyir halindeyken, park halinde bulunan araçları tekmeledi. Sokak boyunca yaklaşık 6 aracın aynasını tekmeleyen iki kişi, bazı aynaları kırdı. Daha sonra bisikletli şahıslar uzaklaşarak gözden kayboldu.
Tüzün Sokak’ta 62 yaşındaki Metin Şıkkan’ın ikamet ettiği apartmanda bulunan güvenlik kameraları yaşanan olayı saniye saniye kayıt altına aldı. Şıkkan, birçok kişinin bu olaydan mağdur olduğunu ve artık insanların aynalarını kapatmadan evlerine gitmediklerini belirtti.
“Bisikletle caddeden bu tarafa doğru gelirken arabaların aynalarına vurarak gidiyorlar”
Metin Şıkkan, “Benim arkadaşlar kameraları izlediler, daha sonra beni aradılar ‘Çocuklar arabalara vuruyor’ deyince ben de öylelikle gördüm. Kamera sistemini açtım, geçmişe bakınca buldum onları. Gelen kişiler bisikletle caddeden bu tarafa doğru gelirken arabaların aynalarına vurarak gidiyorlar. Ben çocukların kim olduğunu bilmiyorum. Yalnız çocukların Türk olmadığını duydum sadece. Başka mahallelerden bisikletle gelen çocuklar buralarda dolaşıyorlar. Arabalara zarar veriyorlar. Benim bildiğim 1-2 tane duydum ama ben arabaları bulamadım. Yani duydum kırılanları” ifadelerini kullandı.
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