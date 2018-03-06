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Park halindeki araçtan kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

Sivas’ta park halinde bulunan araçta polis ekiplerince yapılan aramada 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhammed İkbal Caddesi Beyazıt Cami önünde bulunan park halindeki araçta arama yaptı.

Park halindeki araçtan kaçak sigara çıktı

Sivas’ta park halinde bulunan araçta polis ekiplerince yapılan aramada 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhammed İkbal Caddesi Beyazıt Cami önünde bulunan park halindeki araçta arama yaptı. Yapılan aramada 3 valiz içerisinde 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaçak sigaralar sıvas a kadar geliyorsa ki gelmiş.demekki sigara alkol kaçakçılığı devam ediyor.
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