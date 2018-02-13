Park halindeki askeri tıra minibüs çarptı: 4 ölü, 10 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde park halinde bulunan askeri tıra minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalangoz mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 DT 283 plakalı minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı. Kazada minibüste bulunan Yalangoz eski muhtarı Süleyman İdem’in oğlu Efe Emin, Osman Avşın, Selvi Balakan ve Fidan Özkan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.