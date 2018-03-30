Park halindeki duman çıkan midibüs, paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde park halindeki midibüsten yükselen yoğun duman, paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Karatepe İstasyon Mahallesi Gaziemir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye park halindeki 41 P 3159 plakalı midibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede dumanın açık unutulan motor ısıtıcısının çıktığını belirlediler.