HABER

Park halindeki duman çıkan midibüs, paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde park halindeki midibüsten yükselen yoğun duman, paniğe sebep oldu.Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Karatepe İstasyon Mahallesi Gaziemir Caddesi’nde meydana geldi.

Park halindeki duman çıkan midibüs, paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde park halindeki midibüsten yükselen yoğun duman, paniğe sebep oldu.
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Karatepe İstasyon Mahallesi Gaziemir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye park halindeki 41 P 3159 plakalı midibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede dumanın açık unutulan motor ısıtıcısının çıktığını belirlediler.

Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
Afrin'den kahreden haber!Afrin'den kahreden haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.