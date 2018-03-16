HABER

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 08:12 | Son Güncelleme

Konya’da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı.

Konya’da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı. Aracın kundaklandığı sokağa elinde bidonla gelen bir kişi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Vefa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan Muammer B’ye ait 42 CEF 87 plakalı hafif ticari aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ise camının kırıldığı, benzin dökülerek kundaklandığı değerlendirilen araç üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin inceleme yaptığı aracın bazı parçaları ise sokak üzerinde bulundu.

Aracın kundaklandığı sokağa elinde bidonla giren şahıs kamerada
Öte yandan, aracın kundaklandığı sokağa elinde bidon ile gelen bir kişi, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri görüntüleri incelemeye aldı. Araç sahibi Muammer B.’nin babası Emin B, “Evinden uzaklaştırmışlar buraya kadar getirmişler burada zarar vermek için yakmışlar işte” şeklinde konuştu. Polis ekipleri araç sahibi Muammer B.’nin eşinin eski kocasının olayı gerçekleştirmiş olabileceği iddiası üzerinde dururken, olayın şüpheli veya şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

1 / 6

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
2 / 6

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
3 / 6

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
4 / 6

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
5 / 6

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
6 / 6

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.