HABER

Park halindeki LPG’li araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 10:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi İkinci Sokak’ta meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.
Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi İkinci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 63 N 7199 plakalı LPG’li aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını sündürdü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptı

Kurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptı

HDP Grup Başkan vekili Yıldırım’a verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası onandı

HDP Grup Başkan vekili Yıldırım’a verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası onandı

Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu

Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu

Seyir halindeki otomobili kurşunladılar: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobili kurşunladılar: 1 yaralı

Eski dekan FETÖ'den tutuklandı

Eski dekan FETÖ'den tutuklandı

Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.