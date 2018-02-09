Park halindeki LPG’li araç alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi İkinci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 63 N 7199 plakalı LPG’li aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını sündürdü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.