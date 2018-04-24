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Park halindeki lüks araçlara saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Batman Bahçelievler Mahallesi’nde sokakta park halindeki çok sayıda araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Park halindeki lüks araçlara saldırı

Batman Bahçelievler Mahallesi’nde sokakta park halindeki çok sayıda araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Lüks araçları hedef alan saldırgan, tekme attığı 4 araca zarar verdi. Polis, araç saldırganını arıyor.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi, sokakta park halindeki araçlara zarar verdi. Sabaha karşı sokağa giren bir genç, yolun her iki yanında park halinde bulunan çok sayıda aracı tekmeleyerek zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Sabaha karşı 04.20 sıralarında kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, sokağa giren 15-16 yaşlarındaki bir genç, Bahçelievler Mahallesi 1645. Sokakta park halindeki lüks araçları rastgele tekmeledi. Yaşanan olayda park halindeki 4 adet lüks araçta hasar meydana geldi. Araç sahiplerinden Ercan Arslan, “Akşam 20.00 sıralarında aracımı evimin önüne park ettim. Sabah tekrardan işe gitmek için aracımın başına giderken aracımın başında büyük bir şok yaşadım. Aracıma başka bir aracın çarptığını zannettim ama detaylı bakınca arabamda ayak izlerinin olduğunu fark ettim. Güvenlik kameralarına bakarken diğer park halindeki araçlara da zarar verdiğini gördük. Benim aracım ile birlikte 4 araç daha zarar görmüş durumdadır. Güvenlik kameralarında tespit edildi 04.20 sıralarında bir genç gelip araçlara tekme atıp zarar verdi. Güvenlik kamera görüntülerini emniyet ile paylaştık biran önce bu zanlının yakalanmasını istiyoruz. Çünkü bu zanlı başka araçlara da zarar verebilir. Biran önce yakalanmasını istiyoruz” dedi.

Park halindeki lüks araçlara saldırı

Park halindeki lüks araçlara saldırı

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