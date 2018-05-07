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Park halindeki lüks otomobile çarpınca kavga çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki lüks otomobile çarptı.

Erol POLAT DARICA(Kocaeli), (DHA)Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki lüks otomobile çarptı. Sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederek, tarafların ifadesini aldı. Kaza gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu 22 yaşındaki Orhan Öztürk'ün kontrolünü kaybettiği 34 TT 4439 plakalı otomobil park halindeki 34 HY 2567 plakalı lüks otomobile çarptı. Kazada, Orhan Öztürk'ün aracında bulunan 2 arkadaşı hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından Orhan Öztürk ile park halindeki otomobilin sahibi arasında hasarın nasıl karşılanacağı yönünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından sinirlerine hakim olamayan her iki araç sahibi ve yakınları arasında kavga çıktı. İki grup yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Olay yerine gelen polis kavga eden tarafları ayırdı. Polis, tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken, soruşturma başlatıldı.

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