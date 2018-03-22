HABER

Park halindeki midibüs alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Bakırköy'de bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs alev alev yandı.  Olay saat 14.00 sıralarında Sinan Erdem Spor Salonu otoparkında meydana geldi.

Park halindeki midibüs alev alev yandı

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Bakırköy'de bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs alev alev yandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Sinan Erdem Spor Salonu otoparkında meydana geldi. Bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Midibüsü saran alevleri gören çevredektiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan midibüsü kısa sürede söndürdü. Müdahalenin sürdüğü sırada olay yerine gelen Selçuk Can, midibüsün kendine ait sürücü kursunun aracı olduğunu söyledi. Selçuk Can, o sırada bankta oturan ve aracı yaktığından şüphelendiği bir kişiyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişiyi polis ekipleri güçlükle ayırdı .Duruma tepki gösteren Selçuk Can, " Böyle bir şey var mı? Aracımızı yakmış. Kendisi yaktığını söylüyor. Ben yaktım seni de yakarım diyor" diye konuştu. Yanan midibüs kullanılmaz hale gelirken, Polis şüpheli kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

(FOTOĞRAF)

Park halindeki midibüs alev alev yandıPark halindeki midibüs alev alev yandıPark halindeki midibüs alev alev yandıPark halindeki midibüs alev alev yandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kandil simidi tarifi: Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Kandil simidi tarifi: Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.