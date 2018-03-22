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Park halindeki midibüs tinerci tarafından yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Bakırköy’de park halinde bulunan özel bir sürücü kursuna ait midibüs bir tinerci tarafından yakıldı.

Bakırköy’de park halinde bulunan özel bir sürücü kursuna ait midibüs bir tinerci tarafından yakıldı. Polis ekipleri midibüsü yakan tinerciyi olay yerinde kıskıvrak yakaladı.
Olay, Bakırköy Ataköy Sinan Erdem Spor Kompleksinin arkasında bulunan boş arazide meydana geldi. Bir sürücü kursuna ait eğitim midibüsü bir tinerci tarafından yakıldı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede midibüsü söndürdü. Ancak midibüs kullanılamaz hale geldi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede midibüsü yakan tinerciyi kıskıvrak yakaladı.
Olay yerine gelen sürücü kursunun sahibi Selçuk Can duruma isyan ederek, “Biz devlete hizmet için buraya aracımızı getirip park ediyoruz. Bana yaktığını itiraf etti ben yaktım seni de yakarım dedi. Böyle bir olay yok pişkin pişkin itiraf ediyor” diye konuştu.

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