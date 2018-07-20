Park halindeki minibüse çarpan otomobilde sıkıştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de otomobil park halindeki minibüse çarptı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Daştan idaresindeki 59 YV 790 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 AK 938 plakalı minibüse çarptı. Hasar gören otomobilde Solmaz Daştan sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Solmaz Daştan araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz Daştan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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