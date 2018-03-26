Park halindeki minibüste çıkan yangın paniğe neden oldu

Denizli’de park halindeki bir minibüsün yanması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Biçer 20 AJY 06 plakalı minibüsünü evinin önüne park ederek başka bir yere gitti. Kısa bir süre sonra aracın ön kaput kısmından dumanlar gelerek yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken, araç sahibinin ise polise verdiği ifadesinde aracının yanmadığını, yakıcı bir madde dökülerek yakıldığını söylediği iddia edildi.

Araçta çıkan yangının kesin nedeninin ise itfaiyenin yapacağı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı bildirildi.