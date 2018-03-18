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Park halindeki minibüsün içinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de  park halinde minibüsün içinde bir kişi ölü olarak bulundu.  Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Park halindeki minibüsün içinde ölü bulundu

Ersan SAN-İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de park halinde minibüsün içinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde park halindeki minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücudunda kesik ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin park halindeki minibüse girdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Park halindeki minibüsün içinde ölü bulunduPark halindeki minibüsün içinde ölü bulunduPark halindeki minibüsün içinde ölü bulunduPark halindeki minibüsün içinde ölü bulundu

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