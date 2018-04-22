Park halindeki otomobil alev aldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil motordaki elektrik kontağından alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi’nde bulunan park halindeki 55 GT 070 plakalı otomobil saat 18.30 sıralarında motor kısmında bulunan elektrik kontağından yanmaya başladı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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