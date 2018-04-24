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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 05:20 | Son Güncelleme

Ankara’da kundaklandığı iddia edilen otomobil, yol kenarında alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Ankara’da kundaklandığı iddia edilen otomobil, yol kenarında alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araç küle döndü.
Yangın, sabaha karşı Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Etlik Mahallesi Atadan Caddesi üzerindeki Hicret Camii’nin önünde park halinde bulunan 06 JSK 08 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobilin tamamına hakim olan alevler, metrelerce yüksekliğe ulaştı.
Alev alev yanan aracı gören mahalleli, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, park halindeki diğer araçlara da sıçramadan alevleri kontrol altına aldı. LPG’li olduğu anlaşılan aracın yakıt tankı patlama ihtimaline karşı kapatıldı. Caddede önlem alan polis ekipleri, toplanan meraklı kalabalığı yakıt sızıntısına karşı uyardı. Polis ekiplerinin çağrısı üzerine araç sahibi de bir süre sonra olay mahalline geldi. Olaydaki kundaklama şüphesi nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerinde çalışma yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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