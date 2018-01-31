Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil cayır cayır yandı. Yangın anı, bir amatör kameraya saniye saniye yansıdı.İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi 3. Sokak üzerine 16 F 5335 plakalı özel otomobilin park eden Hasan Korkmaz, vergi borcunu ödemek için 100 metre ilerideki İnegöl Vergi Dairesine gitti. Bir süre sonra park halindeki otomobilin motor kısmından yoğun dumanlar çıkmaya başladı ve otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yakındaki Emniyet Müdürlüğü binasından yangını gören ekipler yangın yerine gelerek güvenlik önlemi alıp İnegöl İtfaiyesine haber verdiler. Bu sırada otomobilde patlamalar da meydana geldi. Yangın yerine kısa sürede gelen İnegöl İtfaiye ekipleri, otomobili saran alevleri söndürdü. Yangın sonucunda otomobil demir yığınına döndü.Vergi dairesinde işlerini halledip aracının başına gelen Hasan Korkmaz ise gördükleri karşısında kısa süreli şok yaşadı.