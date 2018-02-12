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Park halindeki otomobil, çöken yolun içine düştü

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 01:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde park halindeki araç oluşan dev çukurun içine düştü.

Ediilen blgiye göre, Kaynarca Mahallesi Tahsin İnce Caddesi'nde meydana gelen olayda, aşırı yağışın yol açtığı göçükte Mustafa Doğan’a ait park halindeki 43 PB 318 plakalı araç, çöken yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine intikal eden Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı.

Emet Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri ile Emet Şoförle Odası'nın kurtarıcısı, 20 dakikalık çalışma sonucu aracı düştüğü çukurdan çıkarttı. Araçta küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi.

Park halindeki otomobil, çöken yolun içine düştü

Olayın meydana geldiği caddenin esnaflarından Süleyman Eğrigöz, dükkanın önünde tezgahı düzeltirken park halindeki bir aracın göçen çukurun içerisine gömüldüğünü gördüğünü ifade etti.

Park halindeki otomobil, çöken yolun içine düştü
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya araç otomobil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi ki yutmamış arabayı, tadını beğenmedi herhalde.. .
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