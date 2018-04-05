Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde park halindeki otomobilin camları kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu’da Yukarı Hatipbağı Mahallesi’nde gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından İbrahim Çakır’a ait 34 BP 699 otomobilin park halinde iken camları kırıldı. Olay sonrası polis ekipleri, araçta incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, park halindeki araca zarar veren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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