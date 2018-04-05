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Park halindeki otomobilin camları kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde park halindeki otomobilin camları kırıldı.Edinilen bilgiye göre, İnebolu’da Yukarı Hatipbağı Mahallesi’nde gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından İbrahim Çakır’a ait 34 BP 699 otomobilin park halinde iken camları kırıldı.

Park halindeki otomobilin camları kırıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde park halindeki otomobilin camları kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu’da Yukarı Hatipbağı Mahallesi’nde gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından İbrahim Çakır’a ait 34 BP 699 otomobilin park halinde iken camları kırıldı. Olay sonrası polis ekipleri, araçta incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, park halindeki araca zarar veren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Park halindeki otomobilin camları kırıldı

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