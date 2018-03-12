Park halindeki otomobilin lastikleri çalındı

Adıyaman’da, park halinde bulunan bir otomobilin lastikleri sökülerek çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde park halinde bulunan Serkan Aydın’a, ait 02 BG 189 plakalı otomobilin sol arka lastiği gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Sabah saatlerinde otomobil lastiğinin çalındığını fark eden Serkan Aydın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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