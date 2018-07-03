MERSİN, (DHA) - MERSİN'de park halindeki TIR, alev alev yandı. Merkez Akdeniz ilçesi Ataş Kavşağı otoban bağlantı yolunda park halindeki 31 E 8048 plakalı dorsesiz TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. FOTOĞRAFLI
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