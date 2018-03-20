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Park halindeki üç araç yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 araç zarar gördü.

Park halindeki üç araç yandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 araç zarar gördü.
Mansuroğlu Mahallesi 248/1 Sokak'ta park halindeki 35 KLK 66 plakalı hafif ticari araçtan çıkan alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, park halindeki 45 RE 787 plakalı cip ile 35 KG 3517 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Polis ise araçların yakıt tanklarının patlaması ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Araçların alevler içinde kalması ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, üç araç büyük zarar gördü.
Yangının başladığı aracın atıl vaziyette olduğu ve aküsünün de bulunmadığı belirlendi. Ekipler kundaklama ihtimalini değerlendirirken, çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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Park halindeki üç araç yandıPark halindeki üç araç yandıPark halindeki üç araç yandı

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