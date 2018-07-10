HABER

Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Samsun'da araç parkı nedeniyle tartıştığı polis memuru A.Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Rasim Sabah, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Samsun'da araç parkı nedeniyle tartıştığı polis memuru A.Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Rasim Sabah, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sabah için Büyük Cami'de ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Törende Rasim Sabah'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sabah'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
'Otel çalışanını öldürmek'ten yargılanan tutuklu sanıklara ömür boyu hapis'Otel çalışanını öldürmek'ten yargılanan tutuklu sanıklara ömür boyu hapis
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişiye biber gazlı müdahalePolisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişiye biber gazlı müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.