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Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 21:19 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Samsun'da araç parkı nedeniyle tartıştığı polis memuru A.Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Rasim Sabah, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun'da araç parkı nedeniyle tartıştığı polis memuru A.Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Rasim Sabah, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sabah için Büyük Cami'de ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Törende Rasim Sabah'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sabah'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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