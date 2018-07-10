Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (3)

POLİS TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST
Samsun'da dün akşam, araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada tabancasıyla 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru A.Y. tutuklanırken, eşi A.Y. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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