Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (3)

POLİS TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST

Samsun'da dün akşam, araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada tabancasıyla 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru A.Y. tutuklanırken, eşi A.Y. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

