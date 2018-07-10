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Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

SAMSUN'da dün akşam, araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada tabancasıyla 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru A.Y.

Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da dün akşam, araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada tabancasıyla 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru A.Y. ile eşi A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru A.Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36), arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında darp edildiği iddia edilen polis memuru A.Y.'nin tabancası ile rastgele ateş etmesi sonucu Rasim Sabah ve Fatih Ç. ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru A.Y. ise yakınlarda bulunan bir cep telefonu mağazasına sığındı. A.Y., çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Rasim Sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, olay yerinin karşısında manavda bulunan polisin eşi A.Y. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan polis memuru A.Y. ile eşi A.Y. bugün geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyedePark kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede

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