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Park konusunda uyaran güvenlik görevlisini dövdü

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 14:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen kişi, minibüsünü hastaların giriş yaptığı kapının önüne park etmek istedi. Sürücü, park etmenin yasak olduğunu bildiren güvenlik görevlisini dövdü. Sürücünün, güvenlik görevlisine saldırma anı kameralarına yansıdı.Olay dün öğle saatlerinde, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik girişi önünde meydana geldi. Hastaların giriş yaptığı kapının önüne minibüsü ile gelen S.A., aracını park etmek istedi. Park düzenlemesi yapan hastanenin özel güvenlik görevlisi Ersin Ortalıkcı, S.A.'ya giriş kapısı önüne park etmenin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine minibüsünü ileri alan S.A. iddiaya göre güvenlik görevlisini minibüsün yanına çağırarak hakaret edip, dövdü. Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. elmacık kemiği ve burnunda kırıklar oluşan Ersin Ortalıkcı, 10 günlük iş göremez raporu aldı.Minibüs sürücüsünün, güvenlik görevlisine saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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