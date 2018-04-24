Park yeri kavgası kanlı bitti... Baba ve oğul hayatını kaybetti

Bayburt’ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan baba ile oğlu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde yan yana iş yerleri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda M.S, iş yerinden getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Şimşek ve oğlu Ali Şimşek’e ateş etti.
Ali Şimşek olay yerinde yaşamını yitirirken baba Ramazan Şimşek ise yaralı olarak kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili katil zanlısı M.S’yi gözaltına aldı.
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