HABER

Park yeri kavgasında baba-oğul vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta araç park yeri yüzünden çıkan kavgada, M.S., tartıştığı komşusu Ramazan (49) ile oğlu Ali Şimşek'i (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta araç park yeri yüzünden çıkan kavgada, M.S., tartıştığı komşusu Ramazan (49) ile oğlu Ali Şimşek'i (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Yan yana işyerileri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç yeri yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma, çevredeki iş yeri sahiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

M.S., iddiaya göre alkol de aldıktan sonra, gece yarısı Ramazan Şimşek'in işlettiği lokantaya geldi. M.S., buradaki Ramazan Şimşek ve yanında bulunan oğlu Ali Şimşek'e elindeki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ali Şimşek olay yerinde öldü, babası Ramazan Şimşek ağır yaralandı. Ramazan Şimşek, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra M.S. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.