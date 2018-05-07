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Parka baz istasyonu kurulduğu iddiasıyla tencere- tavalı eylem yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde çocuk parkına baz istasyonu kurulduğunu iddia eden mahalle sakinleri, tencere ve tavalarla eylem yaparak baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.

Parka baz istasyonu kurulduğu iddiasıyla tencere- tavalı eylem yaptılar

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde çocuk parkına baz istasyonu kurulduğunu iddia eden mahalle sakinleri, tencere ve tavalarla eylem yaparak baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.
Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Komando Asteğmen Erkan Apalak parkına, iddiaya göre 3 gün önce tabela kamuflajlı baz istasyonu kuruldu. Baz istasyonunun kaldırılması için park önünde eylem yapan mahalle sakinleri, 'Sağlık için baz istasyonuna hayır' yazılı pankart açıp tencere ve tavalara vurarak durumu protesto etti. Çocukları ile birlikte parkta toplanan yaklaşık 25 kişilik grup adına açıklama yapan Nihan Selim, şunları söyledi:
"Bilindiği üzere kalıcı olarak kurulan ve elektromanyetik dalga yayan baz istasyonu, yüksek gerilim hattı gibi tesislerin insan sağlığına olumsuz etkileri gerek bilimsel görüşlerle gerekse mahkeme kararlarıyla kanıtlanmıştır. Kaldı ki bu tür tesislerin mahalledeki varlığı bile yöre halkı üzerinde olumsuz psikolojik etkiye yol açmakta ve tedirginlik nedeni olmaktadır. Yalnızca bu nedenle bile tesisin kaldırılması ve faaliyetine son verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hem meskun binaların hem de çocuk oyun alanının tam ortasında kalması nedeniyle baz istasyonunun kaldırılmasını talep ediyoruz."
Mahalle sakinlerinde Necmiye Doğan ise, kendisinin 16 yıldır kanser hastası olduğunu ve baz istasyonundan olumsuz şekilde etkilendiğini ifade ederek bir an önce kaldırılmasını istedi.

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Parka baz istasyonu kurulduğu iddiasıyla tencere- tavalı eylem yaptılarParka baz istasyonu kurulduğu iddiasıyla tencere- tavalı eylem yaptılarParka baz istasyonu kurulduğu iddiasıyla tencere- tavalı eylem yaptılar

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